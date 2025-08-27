Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Cineverse і Bloody Disgusting представили перший трейлер фільму "Повернення до Сайлент Гіллу" / Return to Silent Hill, третьої кіноадаптації культової серії відеоігор Konami та першої за понад десять років.

Фільм адаптуватиме гру Silent Hill 2, яка нещодавно отримала ремейк. Джеймс Сандерленд, якого зіграє Джеремі Ірвін, отримує лист від своєї померлої дружини, що змушує його повернутися до містечка Сайлент Гілл. Там він стикається з моторошними істотами, загадками та своїм внутрішнім страхом, намагаючись дізнатися правду про минуле і примиритися з втратою.

Режисером став Крістофер Ганс, який знімав перший фільм Silent Hill у 2006 році. Сценарій до Return to Silent Hill Ганс написав разом із Сандрою Во-Ань та Вільямом Джозефом Шнайдером. За словами Cineverse, стрічка буде "вірною адаптацією гри Silent Hill 2".

Продюсерами виступили Віктор Хадіда (Davis Films), Моллі Гасселл (Hassell Free Production) та Девід Вульф. Прем’єру у кінотеатрах заплановано на січень 2026 року.