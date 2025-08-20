Capcom показали ігровий процес Resident Evil Requiem

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

На Gamescom Opening Night Live 2025 Capcom показала новий геймплейний трейлер Resident Evil Requiem, дев’ятої частини основної серії.

У трейлері показано молоду Грейс Ешкрофт та її матір Аліссу Ешкрофт, яка раніше з’являлася у Resident Evil Outbreak. Грейс розслідуватиме вбивство своєї матері як технічний аналітик ФБР. Під час трейлеру героїня отримує таємничий дзвінок і змушена покинути готель, що призводить до перших небезпечних подій.

Capcom позиціює Requiem як "нову еру survival horror" із більш кінематографічним та інтенсивним підходом до геймплею. Розробники обіцяють високу напруженість, технологічні нововведення та глибокий сюжет із багатошаровими персонажами.

Resident Evil Requiem вийде 27 лютого 2026 року на PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S та ПК.

На презентації Gamescom Opening Night Live 2025 також було представлено нову стратегію Warhammer 40K: Dawn of War 4, оголошено дату виходу Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, а також номіновано українську гру Hollow Home у категорії за найбільший вплив.