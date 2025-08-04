Австралія встановила 15-річний рекорд набору до армії завдяки рекламі у TikTok та онлайн-іграх

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Австралія досягла найвищого рівня набору до Збройних сил за останні 15 років, значною мірою завдяки цільовій рекламі на TikTok та в онлайн-іграх, пише SCMP.

Міністр оборонного персоналу Метт Кіог пояснив, що такі "розумні" цифрові кампанії були спрямовані на ті вікові групи, які найбільше цікавляться військовою кар’єрою. Крім того, реклама була адресована ключовим впливовим особам — батькам і вчителям, що також допомогло залучити молодь.

За останній фінансовий рік 2024-25 до австралійських оборонних сил було прийнято понад 7 тисяч штатних військових — це найбільший показник з 2009-10 років. Кількість заявок на вступ зросла до понад 75 тисяч, що стало п’ятирічним максимумом і на 28% більше, ніж у попередньому році. Середній вік новачків становить 23 роки.

Оголошення про набір до австралійських військово-повітряних сил

Збільшення заявок частково пов’язане з розширенням критеріїв приймання. Раніше такі стани, як акне, могли стати перешкодою для вступу, але зараз вимоги адаптовані до більш ніж 300 військових спеціальностей. Наприклад, для працівників кібербезпеки, які працюють в Австралії, умови менш суворі, ніж для піхотинців, які можуть бути направлені за кордон.

Також розширення доступу до програм підтримки житла для військових та допомоги з орендою сприяло залученню нових рекрутів. Військові, які залишаються на службі, отримують бонус у розмірі 40 тисяч австралійських доларів, що допомогло знизити рівень звільнень до 7,9%. Загальна чисельність постійного особового складу зросла до понад 61 тисячі.

Уряд Канберри планує до початку 2030-х років довести чисельність постійних військових до 69 тисяч. Міністр оборони Річард Марлз наголосив на важливості підтримки та розвитку оборонних сил для захисту стратегічних інтересів країни.