Xiaomi випустила серію планшетів Redmi Pad 2 Pro та компактний Xiaomi Pad Mini

Під час презентації нових смартфонів Xiaomi 15T та 15T Pro, китайська компанія також представила нові планшети, зокрема оновлену лінійку Redmi Pad 2 Pro та цілком новий компактний Xiaomi Pad Mini.

Лінійка Redmi Pad 2 Pro включає Redmi Pad 2 Pro, Pad 2 Pro Matte Glass Version та Pad 2 Pro 5G. Планшети оснащені 12,1-дюймовим дисплеєм із роздільною здатністю 2,5K, частотою 120 Гц, підтримкою Dolby Vision та сертифікаціями TÜV Rheinland. Версія Matte Glass отримала вдосконалене AG-покриття з нанотекстурою, яке знижує відблиски та відображення до 97% і створює поверхню, схожу на папір — зручно для читання, малювання чи ведення нотаток.

Вся лінійка має акумулятори ємністю 12000 мА∙год зі зарядкою 33 Вт, а також реверсивною зарядкою 27 Вт, що дозволить використовувати планшети як павербанк. За продуктивність відповідає 4-нанометровий процесор Snapdragon 7s Gen 4. Звичайна та 5G-версії мають комплектації 6 ГБ + 128 ГБ та 8 ГБ + 256 ГБ, у той час, як Matte Glass йде лише у версії 8/256 ГБ.

Redmi Pad 2 Pro та версія Matte Glass оснащені 8 МП камерами спереду та ззаду, тоді як у 5G-моделі задня камера краще — 13 Мп. Усі планшети підтримують Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 та eSIM, а також сумісні з Redmi Smart Pen, Pad 2 Pro Keyboard та Pad 2 Pro Cover.

Redmi Pad 2 Pro доступний у кольорах Graphite Gray, Silver та Lavender Purple, коштує від €299 за версію з 6/128 ГБ. 5G-версія у кольорах Graphite Gray та Silver коштує від €379. Модель Matte Glass, доступна лише у кольорі Graphite Gray й коштує €379.

Ще однією новинкою є компактний та маленький Xiaomi Pad Mini. Розроблений для "встановлення нового стандарту портативності та продуктивності". Планшет оснащений 8,8-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 3008 x 1880 пікселів, частотою оновлення 165 Гц і піковою яскравістю 700 ніт.

Xiaomi Pad Mini оснащено таким же процесором, що й Xiaomi 15T Pro — 3-нанометровим MediaTek Dimensity 9400+. Автономність забезпечує акумулятор ємністю 7500 мА∙год з підтримкою зарядки HyperCharge на 67 Вт. Також планшет має зворотну зарядку 18 Вт та аж два порти Type-C, один з яких — USB 3.2 Gen 1.

На останок планшет оснащено Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. З аксесуарів компанія пропонує Xiaomi Focus Pen, Redmi Smart Pen та Xiaomi Pad Mini Cover. Вартість новинки за версію 8/256 ГБ складає $429.