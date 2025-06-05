Reddit позивається проти Anthropic через тренування ШІ на контенті платформи

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Reddit подала судовий позов проти Anthropic, у якому звинувачує компанію з розробки штучного інтелекту у використанні контенту платформи для тренування своїх моделей без дозволу. Про це сповіщає Bloomberg.

Reddit подала позов у середу, 5 травня, до Вищого суду Сан-Франциско. У своєму зверненні компанія стверджує, що Anthropic намагалася отримати доступ до даних платформи понад 100 тисяч разів у період з липня 2024 року.

Ще у серпні 2024 року генеральний директор Reddit Стів Хатман робив заяву, що компанії, які хочуть використовувати вміст платформи для тренування ШІ, включно з Anthropic, повинні платити за це. Перед цим такі угоди підписали Google та OpenAI.

Reddit каже, що неавторизоване комерційне використання вмісту платформи порушує її правила та експлуатує дані користувачів без їх згоди. Водночас Anthropic заперечує цю заяву та відзначає готовність захищатися у суді.

У позові Reddit також каже, що акценти Antrhopic на безпеці та відповідальності є всього лиш "маркетинговими трюками", й що стартап "позиціює себе як білого лицаря індустрії штучного інтелекту", хоча зовсім не є таким.

"Ми віримо у відкритий інтернет, але це не означає відкритий для комерційної експлуатації. Ми не потерпимо, щоб такі комерційні організації, як Anthropic, використовували контент Reddit за мільярди доларів без будь-якої винагороди для реддіторів чи поваги до їх конфіденційності", – сказав головний юрисконсульт Reddit Бен Лі.

Лі також відзначає, що обидві компанії вже мали кілька розмов, намагаючись досягти угоди, які донедавна були оптимістичними. Він також відзначає, що судовий позов є останнім варіантом, аби змусити Anthropic повернутися за стіл перемовин. Reddit, зокрема, хоче досягти угоди поза судом.

Нагадуємо, що Reddit і самотужки працює над власними технологіями штучного інтелекту. Після виходу на Нью-йоркську біржу, компанія придбала ШІ-стартап Memorable AI для допомоги з рекламою, а пізніше представила власний ШІ-пошук на сайті.