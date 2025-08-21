realme покаже смартфон з акумулятором понад 10 000 мА·год

realme, китайський виробник смартфонів, що належить OPPO, тизерить новий пристрій, що отримає акумулятор ємністю понад 10 000 мА·год. Офіційний анонс відбудеться незабаром — 27 серпня 2025 року.
У пості компанія також згадує акумулятор ємністю 10 000 мА·год, який віцепрезидент компанії Чейс Сю показував у прототипі смартфона у травні. Попри чималий розмір батареї, сам пристрій зберіг досить компактні розміри та товщину всього 8,5 міліметра.
Загалом realme часто представляє досить унікальні пристрої з цікавими інноваціями. Наприклад, минулого року компанія показала SuperSonic, зарядку потужністю 320 Вт, що може зарядити акумулятор ємністю 4420 мА·год від 1% до 100% всього за 4 хвилини та 30 секунд.
Крім того, цього року китайська компанія випустила смартфони realme 14 Pro та realme 14 Pro+, які можуть змінювати колір. Ще один смартфон, realme GT 7 Pro, який компанія представила минулого року, був першим у світі, що отримав процесор Snapdragon 8 Elite.
Тепер очікується, що realme також буде одним з перших виробників, що використає чип Snapdragon 8 Elite 2. Ймовірно новий процесор з'явиться у realme GT 8 та GT 8 Pro, які офіційно представлять у жовтні 2025 року.