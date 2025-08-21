realme покаже смартфон з акумулятором понад 10 000 мА·год

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

realme, китайський виробник смартфонів, що належить OPPO, тизерить новий пристрій, що отримає акумулятор ємністю понад 10 000 мА·год. Офіційний анонс відбудеться незабаром — 27 серпня 2025 року.

THE BIGGEST JUST GOT EVEN BIGGER. 🔋

realme is set to redefine the limits once more.



From 320W fast charging to massive 10,000mAh battery…

What’s coming next?



August 27 — Get ready for the next power revolution. pic.twitter.com/KFblZyAlrC — realme Global (@realmeglobal) August 21, 2025

У пості компанія також згадує акумулятор ємністю 10 000 мА·год, який віцепрезидент компанії Чейс Сю показував у прототипі смартфона у травні. Попри чималий розмір батареї, сам пристрій зберіг досить компактні розміри та товщину всього 8,5 міліметра.

The unboxing video of the realme GT 10,000 mAh concept phone is here! Get ready for unparalleled power and performance! pic.twitter.com/22WWiIjbA8 — Chase (@ChaseXu_) May 6, 2025

Загалом realme часто представляє досить унікальні пристрої з цікавими інноваціями. Наприклад, минулого року компанія показала SuperSonic, зарядку потужністю 320 Вт, що може зарядити акумулятор ємністю 4420 мА·год від 1% до 100% всього за 4 хвилини та 30 секунд.

320W SuperSonic Charge is officially unveiled today! Click the video to learn more about the technology behind it and see how long it takes to charge a phone fully!#realme828Fanfest #320WFastestCharge pic.twitter.com/osefpxcRlT — realme Global (@realmeglobal) August 14, 2024

Крім того, цього року китайська компанія випустила смартфони realme 14 Pro та realme 14 Pro+, які можуть змінювати колір. Ще один смартфон, realme GT 7 Pro, який компанія представила минулого року, був першим у світі, що отримав процесор Snapdragon 8 Elite.

Тепер очікується, що realme також буде одним з перших виробників, що використає чип Snapdragon 8 Elite 2. Ймовірно новий процесор з'явиться у realme GT 8 та GT 8 Pro, які офіційно представлять у жовтні 2025 року.