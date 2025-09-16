Meta випадково показала нові смартокуляри з дисплеєм

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Meta передчасно показала дві моделі смартокулярів у відео, яке згодом було видалене. Як повідомляє UploadVR, ролик опублікували на каналі Ray-Ban. Імовірно, ці пристрої стануть одними з головних анонсів на конференції Meta Connect цього тижня.

The new Meta Ray-Ban Display glasses! 🤩 I’m very excited!



Meta’s upcoming HUD smart glasses will actually be Ray-Ban branded, paired with the sEMG wristband for finger-swipe control.



A now-pulled Meta video showed the glasses in action with on-foot navigation and Meta AI.… pic.twitter.com/X2UAwG4yP9 — Ben Geskin (@BenGeskin) September 15, 2025

З відео стало відомо, що окуляри Ray-Ban Display будуть оснащені екраном у правій лінзі. У ролику демонструвалися сценарії використання: показ карти з прокладанням маршруту, переклад у реальному часі, звернення до Meta AI та написання повідомлень. Для керування передбачено браслет із технологією sEMG (surface electromyography), яка зчитує електричні сигнали м’язів руки, що дозволяє користувачу "писати" текст у повітрі чи виконувати команди жестами.

Друга модель — Oakley Sphaera — має обтічний дизайн із камерою в зоні перенісся та, ймовірно, буде орієнтована на запис відео й фото з перспективи користувача.

Meta активно розвиває напрямок носимих пристроїв після запуску Ray-Ban Meta Smart Glasses у 2023 році, які дозволяли робити фото, відео та користуватися голосовим помічником. Тепер компанія прагне інтегрувати дисплей і розширену взаємодію з Meta AI, щоб зробити окуляри більш універсальними.

Офіційна презентація нових пристроїв очікується на конференції Meta Connect 17 вересня 2025 року. Захід проведе генеральний директор компанії Марк Цукерберг.