Ray-Ban Meta Gen 2 отримали збільшений час роботи та підтримку 3K-відео

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Meta представила на презентації Connect 2025 друге покоління розумних окулярів Ray-Ban Meta із подвоєною автономністю та покращеними можливостями зйомки.

Найбільший акцент зроблено на автономності: тепер окуляри працюють до 8 годин безперервно (проти 4 у першого покоління). Зарядний футляр забезпечує ще 48 годин роботи та дозволяє відновити 50% заряду за 20 хвилин.

Камера оновлена до 12 Мп із можливістю запису відео у 3K 30fps, 1440p 30fps та 1200p 60fps тривалістю до трьох хвилин. Пізніше цього року Meta додасть режими Hyperlapse та Slow-motion. Фото можна знімати з роздільною здатністю до 3024×4032 пікселів.

Окуляри отримали 32 ГБ вбудованої пам’яті, чого вистачає приблизно на 500 фото або 100 коротких відео. Для аудіо використовується система з п’яти мікрофонів та відкриті динаміки з покращеним басом і гучністю.

Meta також анонсувала функцію Conversation focus — вона підсилюватиме голос співрозмовника у шумних місцях. Крім того, розширено можливості живого перекладу: тепер підтримуються німецька та португальська мови.

Ray-Ban Meta Gen 2 доступні у стилях Wayfarer, Skyler та Headliner, з різними кольорами та лінзами, включно з фотохромними Transitions. Ціна стартує від $379, тоді як перше покоління залишиться у продажу за $299.

Нагадаємо, Meta також представила AR-окуляри Ray-Ban Display за $799 та нову спортивну модель Oakley Meta Vanguard.