Дослідники створили радар із ШІ, який прослуховує телефонні розмови на відстані

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Дослідники з Пенсильванського державного університету розробили нову технологію, яка за допомогою міліметровохвильового радара і штучного інтелекту може прослуховувати телефонні розмови на відстані до 3 метрів. Система розпізнає та транскрибує розмови з точністю близько 60%, аналізуючи дуже слабкі вібрації, які створює слухавка телефону під час розмови. Про це пише Interesting Engineering.

В основі дослідження — адаптація відкритої моделі розпізнавання мови Whisper, яка була перенавчена на даних радара, що дозволило підвищити якість розпізнавання мовлення, навіть попри те, що ці дані дуже шумні й низької якості. Радар встановлювали на відстані приблизно трьох метрів від телефону, а отримані дані обробляв штучний інтелект, який міг розпізнати до 10 000 слів.

Хоча точність системи не ідеальна, навіть часткове розпізнавання ключових слів може мати серйозні наслідки для приватності. Дослідники порівнюють роботу своєї технології з читанням по губах — ця техніка теж не розпізнає всі слова, але допомагає зрозуміти суть розмови, особливо якщо враховувати контекст.

Важливо, що ця технологія викликає занепокоєння щодо можливих загроз приватності, оскільки зловмисники можуть використати її для віддаленого прослуховування особистих розмов без відома користувача. Самі дослідники наголошують, що їхня робота має на меті попередити суспільство про такі ризики й сприяти розробці засобів захисту від подібного виду шпигунства.

Дослідження підтримано Національним науковим фондом США, і команда планує продовжити роботу над захистом особистої інформації від новітніх технологічних загроз.