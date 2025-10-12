Qualcomm тестує 2-нм чипи Snapdragon 8 Elite Gen 5 від Samsung, які можуть замінити 3-нм версії від TSMC

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Samsung, за інформацією New Daily, завершила розробку 2-нм версії чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5 і вже передала Qualcomm тестові зразки для оцінки.

Якщо Qualcomm схвалить нову архітектуру, Samsung зможе замінити поточний 3-нм техпроцес N3P від TSMC, який використовується для виробництва найновіших чипів Qualcomm Snapdragon. Це стане важливим кроком у конкуренції між двома провідними виробниками напівпровідників.

Раніше Samsung мала труднощі з тепловиділенням і низьким відсотком придатних пластин для виробництва флагманських чипів Snapdragon (моделі 888 та 8 Gen 1), однак нова технологія, за попередніми даними, має вирішити ці проблеми. У разі успіху, Samsung зможе порушити монополію TSMC та отримати нові контракти, а Qualcomm матиме покращений 2-нм флагман Snapdragon 8 Elite Gen 5, який достойно конкуруватиме з Apple A19 Pro, на якому працюють iPhone 17 Pro.

Очікується, що 2-нм чипи Snapdragon забезпечать вищу продуктивність, зменшене тепловиділення та покращену автономність. Це особливо важливо для компактних пристроїв, де ефективність енергоспоживання має важливе значення.

За даними NotebookCheck, перенесення виробництва чипів Qualcomm на заводи Samsung допоможе останній краще узгодити апаратні компоненти та зменшити витрати, але ліцензійні збори Qualcomm для Samsung залишаться чинними.