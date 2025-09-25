Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

Qualcomm випустила Snapdragon X2 Elite та Elite Extreme для Windows ПК

Qualcomm випустила Snapdragon X2 Elite та Elite Extreme для Windows ПК
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
25 вересня, 11:37
0

Qualcomm представила друге покоління своїх процесорів для ПК з Windows — Snapdragon X2 Elite та Snapdragon X2 Elite Extreme. Компанія заявляє, що це "найшвидші та найефективніші чипи для Windows", здатні скласти конкуренцію Intel і AMD.

Обидві новинки виготовлені за 3‑нм техпроцесом і базуються на ядрах Oryon 3-го покоління. Топова версія X2 Elite Extreme отримала до 18 ядер, з яких 12 працюють на частоті до 4,4 ГГц, а два можуть розганятися до 5 ГГц — уперше для ARM‑процесорів у ноутбуках. Qualcomm обіцяє до 31% вищу продуктивність CPU порівняно з попереднім X Elite при тій самій потужності або на 43% менше енергоспоживання.

Графічна підсистема з новим GPU на 1,85 ГГц забезпечує до 2,3 раза кращу ефективність на ват, а для ігор додано 18 МБ кешу Adreno High Performance Memory. Для ШІ‑завдань передбачено Hexagon NPU з продуктивністю 80 TOPS — на 37% швидше та на 16% енергоефективніше, ніж у попереднього покоління. Qualcomm називає його найпотужнішим NPU для ноутбуків.

У компанії стверджують, що X2 Elite Extreme забезпечує до 75% швидший CPU, ніж конкурентні чипи на тому ж рівні енергоспоживання. Це дозволяє масштабувати платформу не лише для ультрабуків, а й для потужніших ноутбуків із TDP понад 50 Вт.

Для творців контенту Qualcomm обіцяє відчутні прирости: на 28% швидше редагування у Photoshop, на 43% швидший експорт у Lightroom і помітні покращення у Premiere. Партнером стала й Razer, яка підтвердила підтримку свого ПЗ Synapse на Windows on Arm, хоча про ігровий ноутбук на цих чипах поки не йдеться.

Перші пристрої на базі Snapdragon X2 Elite та Extreme очікуються у першій половині 2026 року. Qualcomm також натякнула, що розробка може збігатися з планами Google щодо об’єднання Android і ChromeOS у єдину платформу для ПК.

Нагадаємо, що Qualcomm також представила новий флагманський чип для смартфонів — Snapdragon 8 Elite Gen 5 з тими ж ядрами Oryon 3-го покоління.

Залізо Qualcomm Snapdragon X2 Elite
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Український розробник представив додаток з безпрецедентним захистом даних
ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень