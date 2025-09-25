Qualcomm анонсувала другий преміальний чип Snapdragon 8 Gen 5 для Android-пристроїв

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Qualcomm зробила несподіваний крок на щорічному Snapdragon Summit, представивши одразу два флагманські процесори для Android‑смартфонів 2026 року. Окрім очікуваного Snapdragon 8 Elite Gen 5, компанія анонсувала ще один чип — Snapdragon 8 Gen 5, який стане другим рівнем у преміальному сегменті, пише Android Authority.

Таким чином Qualcomm фактично копіює стратегію Apple, яка з 2023 року розділяє свої iPhone на дві лінійки з різними процесорами: базові моделі отримують стандартний чип, а Pro‑версії — потужніший. Наприклад, iPhone 17 працює на A19, тоді як iPhone 17 Pro — на A19 Pro.

За словами Алекса Катузяна, керівника підрозділу Mobile, Compute & XR у Qualcomm, виробники смартфонів самі просили про таку гнучкість. Тепер вони зможуть обирати між "Elite‑досвідом" і більш доступним, але все ще флагманським Snapdragon 8 Gen 5.

Технічних деталей про новий чип поки немає, але президент OnePlus China Лі Цзе Луїс підтвердив, що він створений за 3‑нм техпроцесом і використовує ядра Oryon. OnePlus також стане першим виробником, який випустить смартфон на базі Snapdragon 8 Gen 5.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 залишиться топовим рішенням для найпотужніших моделей, зокрема серії Galaxy S26, тоді як Snapdragon 8 Gen 5 дозволить брендам створювати більш гнучкі лінійки пристроїв у преміумсегменті. Це перший випадок, коли Qualcomm офіційно розділила свій флагманський клас на два рівні.

Окрім мобільних чипів Qualcomm також представила нові процесори для ноутбуків з Windows on Arm — Snapdragon X2 Elite та Elite Extreme.