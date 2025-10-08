Qualcomm придбала Arduino та представила нову плату Uno Q із підтримкою ШІ

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Компанія Qualcomm оголосила про придбання Arduino — італійської платформи відкритої електроніки, відомої серед розробників, ентузіастів і викладачів. Сума угоди не розкривається. Як зазначає Qualcomm, бренд Arduino залишиться незалежним і продовжить випускати контролери та процесори на базі чипів різних виробників.

Одночасно з оголошенням про придбання Arduino презентувала Uno Q — плату, що за можливостями нагадує Raspberry Pi. Вона оснащена процесором Qualcomm Dragonwing QRB2210 та інтегрованим мікроконтролером, може працювати на Linux Debian і має підтримку периферії через USB-C.

Uno Q також розрахована на роботу з компактними ШІ-моделями, що дає змогу створювати системи розпізнавання зображень і звуків у реальному часі. Пристрій постачається з попередньо встановленим App Lab — середовищем для розробки проєктів на Arduino Sketch, Python і ШІ-моделях. Вартість плати становить $44, попередні замовлення вже відкрито.

У Qualcomm зазначають, що об’єднання технологій двох компаній дозволить понад 33 млн користувачів спільноти Arduino отримати доступ до можливостей Qualcomm у галузі штучного інтелекту та IoT.