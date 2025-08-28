Які ігри роздаватимуть у PS Plus у вересні 2025 року

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Sony розкрила добірку ігор для передплатників PS Plus Essential на вересень 2025 року. Вони будуть доступні з 2 вересня, а поки ще можна встигнути додати серпневі проєкти у бібліотеку.

Psychonauts 2 | PS4

Пригодницький платформер від Double Fine, що продовжує історію молодого екстрасенса Разпутіна Аквато. Приєднавшись до організації Psychonauts, він намагається розкрити змову, яка загрожує її існуванню. Гра поєднує яскравий візуальний стиль, креативний дизайн рівнів, гумор та елементи дослідження розуму персонажів, де кожен світ має власну унікальну механіку.

Stardew Valley | PS4

Симулятор фермера з елементами рольової гри, у якому гравець успадковує занедбану ферму та перетворює її на зразкове господарство. Окрім вирощування врожаю і догляду за тваринами, можна рибалити, копати шахти, брати участь у святкових заходах та розвивати стосунки з жителями містечка. Вільний темп і широкі можливості кастомізації роблять її однією з найзатишніших ігор.

Viewfinder | PS4, PS5

Головоломка від першої особи, що пропонує змінювати реальність за допомогою фотографій. Кожен знімок, зроблений миттєвою камерою, можна розмістити у просторі, перетворюючи його на ігрове середовище. У грі поєднуються нестандартне мислення, фізичні головоломки та стильна візуальна подача, створюючи унікальний досвід експериментів зі сприйняттям простору.