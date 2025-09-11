Поповнення каталогу PS Plus Premium та Extra у вересні 2025 року

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Sony оголосила перелік ігор, які стануть доступними для підписників PS Plus Premium та Extra у вересні 2025 року. Усі ігри з’являться для завантаження 16 вересня.

Каталог PlayStation Plus Extra та Premium

WWE 2K25 | PS5, PS4

Пориньте у світ професійного реслінгу з WWE 2K25. У грі дебютує міжгендерний реслінг, повертаються ланцюговий реслінг, правила Underground та правила Bloodline, а також додано стрибки з барикад та нові бойові арени. Унікальна сюжетна лінія MyRISE дозволить вам керувати суперзіркою з жіночого або чоловічого дивізіону.

Persona 5 Tactica | PS5, PS4

Тактична стратегія з унікальною історією, улюбленими персонажами та новими союзниками й ворогами. Після дивного інциденту Фантомні Злодії потрапляють у химерний світ, де жителі потерпають від тиранії. Головних героїв рятує таємнича революціонерка Еріна, яка пропонує угоду в обмін на їхню допомогу.

Green Hell | PS5, PS4

Симулятор виживання у відкритому світі, дія якого розгортається в непрохідних джунглях Амазонки. Використовуйте реальні техніки виживання: полюйте, створюйте інструменти, будуйте укриття та боріться за життя в суворих умовах. Слідкуйте за своїм фізичним і психічним здоров’ям, адже джунглі не пробачають помилок. Грайте наодинці або в кооперативі до 4 гравців.

Fate/Samurai Remnant | PS5, PS4

Новий екшен-RPG від Type-Moon та Koei Tecmo переносить гравців у Японію періоду Едо, де розпочинається війна за Святий Грааль. У 4-му році ери Кейан юний Міямото Іорі з Асакуси опиняється втягнутим у "Ритуал Воскового Місяця". Сім пар Майстрів і Слуг борються за владу в тіні мирного часу.

Crow Country | PS5, PS4

Ретро-горор від творців Tangle Tower. Дія гри розгортається в 1990 році в покинутому тематичному парку Crow Country. Дівчина Мара Форест прибуває, щоб знайти зниклого власника парку, Едварда Кроу. Чому парк раптово зачинили, і який зв’язок між Марою та Кроу?

The Invincible | PS5

Головна героїня, на ім'я Ясна — досвідчений астробіолог, який опиняється на незвіданій планеті Регіс III. Наукова експедиція перетворюється на пошукову місію зниклих членів екіпажу. Кожен ваш вибір впливає на сюжет і може привести до однієї з 11 можливих кінцівок.

Conscript | PS5

Survival Horror у стилі класики жанру, дія якого розгортається в 1916 році під час битви за Верден. Ви — французький солдат, який шукає зниклого брата. Досліджуйте заплутані окопи, уникайте ворогів і розгадуйте складні головоломки в напруженій атмосфері траншей Першої світової війни.

Каталог PlayStation Plus Premium