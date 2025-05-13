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Проєкт OpenAI Stargate буксує через мита Трампа — Bloomberg

Проєкт OpenAI Stargate буксує через мита Трампа — Bloomberg
The Stargate Project
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
13 травня, 10:28
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Запуск масштабного дата-центру Stargate, який розробляє OpenAI, гальмується через економічну нестабільність, пов’язану з митними обмеженнями, повідомляє Bloomberg.

Проєкт, метою якого є залучення до $500 мільйонів на розвиток інфраструктури штучного інтелекту у США та за кордоном, наразі викликає обережність у потенційних інвесторів. Через зростання ринкової волатильності та появу доступніших ШІ-рішень банки та інвестфонди не поспішають вкладати кошти. Попри січневу заяву SoftBank про намір інвестувати значну суму, компанія досі не представила фінансову модель і не розпочала активних переговорів з іншими учасниками.

За оцінкою TD Cowen, на яку посилається Bloomberg, введення нових мит може призвести до подорожчання ключових компонентів — таких як сервери, охолоджувальні системи та чипи — що загалом збільшить вартість будівництва дата-центрів на 5–15%.

Додатковий тиск створює й можливий надлишок потужностей: такі компанії, як Microsoft і Amazon, уже почали коригувати свої плани, зокрема призупиняючи деякі проєкти.

Бізнес OpenAI США
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