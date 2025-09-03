Apple втратила чергового спеціаліста, який перейшов до Meta

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Apple продовжує втрачати провідних спеціалістів у галузі штучного інтелекту. Як стало відомо, головний дослідник штучного інтелекту компанії в області робототехніки Цзян Чжан залишив Apple і приєднався до Meta, де працюватиме в підрозділі Robotics Studio. Про це повідомляє Bloomberg.

У Apple Чжан очолював команду, яка займалася дослідженнями автоматизації та застосуванням штучного інтелекту в робототехніці компанії. Один із його колишніх колег, Маріо Сроуджі, ще у квітні перейшов до Archer Aviation, де керує напрямком ШІ-продуктів.

Окрім Чжана, Apple також залишили ще троє дослідників з команди Foundation Models, яка відповідальна за створення платформи Apple Intelligence. Це Джон Піблз і Нань Ду, які перейшли до OpenAI та Чжао Мен, який працюватиме в Anthropic PBC.

За даними Bloomberg, загалом команда Apple Foundation Models за останні тижні втратила близько десяти учасників, включно з її керівником Руоміном Паном, який раніше перейшов до Meta на умовах багаторічного контракту вартістю $200 млн.

Наразі Apple розглядає можливість розширеного використання сторонніх моделей ШІ в Apple Intelligence замість власних розробок. Повідомляється, що через це в компанії відбувається зниження морального духу серед працівників, частина з яких також вже шукає нове місце роботи.