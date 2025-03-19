Promova та MacPaw увійшли до списку найбільш інноваційних компаній за версією Fast Company

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Українські компанії Promova та MacPaw потрапили до списку Most Innovative Companies 2025, який представили у Fast Company. Із повним переліком можна ознайомитися за посиланням.

Загалом рейтинг Fast Company охоплює 58 категорій, у яких представлено 609 компаній та організацій. Також тут список топ 50 компаній, які "роблять реальністю те, що колись здавалося неможливим".

"У той час, як світ змінюється та трансформується, найбільш інноваційні компанії світу не просто йдуть в ногу з часом. Вони задають темп. Щорічний огляд найбільш інноваційних компаній у кожній галузі та в усьому світі, який проводить Fast Company, дає уявлення про інновації сьогодні та план дій на майбутнє", – сказано в інформації Fast Company.

Українська платформа для вивчення мов Promova посіла четверте місце у категорії "Освіта". У компанії заявили, що Promova отримала нагороду за внесок у адаптивне, доступне та практичне вивчення мов, яким вже користуються 20 мільйонів користувачів у всьому світі.

Платформа поєднує штучний інтелект, навчання з експертами та культурний контекст, щоб допомогти користувачам будувати впевненість у реальному спілкуванні.

Щодо MacPaw, то компанія опинилася на десятій позиції в категорії "Найбільш інноваційні компанії Європи, Близького Сходу та Африки 2025".

Зазначимо, що до списку топ 50 потрапили NVIDIA, Waymo, Rocket Lab, YouTube, DeepSeek, Notion та інші.