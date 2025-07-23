Продажі Tesla впали на 21% на найбільшому ринку електромобілів у США

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Продажі Tesla в Каліфорнії (найбільшому ринку електромобілів у США) знизилися на 21%, що негативно впливає на весь сегмент електрокарів. Про це пише Electrek, посилаючись на звіт Асоціація дилерів нових авто Каліфорнії (CNCDA). На Каліфорнію припадає близько третини всіх продажів електромобілів у США, тож цей регіон має вирішальне значення для галузі.

Хоча Tesla тривалий час домінувала на каліфорнійському ринку, її частка тут стабільно зменшується з 2024 року. Звіт за другий квартал 2025 року це підтверджує: Tesla поставила в Каліфорнії 41 138 електромобілів, тоді як за аналогічний період торік — 52 000.

Це вже сьомий квартал поспіль, коли продажі Tesla знижуються у річному обчисленні, і четвертий — поспіль у квартальному.

У CNCDA зазначили, що саме слабкі результати Tesla тягнуть донизу весь каліфорнійський ринок електромобілів. У першій половині 2025 року кількість реєстрацій Tesla впала на 18,3% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Цікаво, що спад продажів електромобілів Tesla спостерігається не лише в США, а й у світі загалом. У другому кварталі 2025 року компанія зафіксувала падіння глобальних поставок на 13,5% — більше, ніж очікувані 10%. Загалом було доставлено 384 122 електромобілі, з яких 373 728 припадають на дві найпопулярніші моделі — Model 3 і Model Y. Інші моделі разом забезпечили лише 10 394 одиниць.

До речі, нещодавно також стало відомо, що китайська компанія BYD вперше обійшла Tesla за продажами в Європі.