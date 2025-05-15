Продажі електромобілів Xiaomi впали після смертельної аварії та звинувачень у неправдивій рекламі

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Продажі електромобіля Xiaomi SU7 у Китаї значно знизилися після смертельної аварії в березні та звинувачень у неправдивій рекламі. Як пише Bloomberg, посилаючись на звіт Deutsche Bank, у квітні замовлення впали до приблизно 36 000 одиниць — це на 55% менше, ніж у березні. Зниження продовжилося й у травні. Також зменшилися обсяги поставок: із 7200 авто в третій тиждень квітня до 5200 у другий тиждень травня.

Причиною падіння стали наслідки аварії, у якій загинули троє людей, а також скандал навколо SU7 Ultra. Понад 300 клієнтів хочуть скасувати замовлення через оманливу рекламу конструкції капота. Xiaomi заявляла про повітряні канали для покращення аеродинаміки, але виявилось, що вони фальшиві.

Інциденти вдарили не лише по репутації, а й по фінансових показниках: акції компанії в Гонконзі впали на 1,4%. Раніше, у лютому-березні, SU7 демонстрував позитивну динаміку продажів, але у квітні попит різко скоротився.

Аналітики, зокрема з Китайської асоціації автодилерів, також фіксують стабільне падіння продажів з середини квітня. Раніше Bloomberg повідомляло, що через проблеми Xiaomi також відклала запуск свого першого кросовера YU7.

Після аварії китайські регулятори посилили нагляд за безпекою електромобілів. Особливу увагу приділяють системам автопілота — у момент ДТП в SU7 вона була увімкнена. Крім того, переглядають вимоги до надійності акумуляторів і конструкції висувних дверних ручок, які в разі знеструмлення авто можуть ускладнити евакуацію.