Найбільше падіння доходів за останні роки: Tesla опублікувала фінансовий звіт за 2 квартал 2025 року

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Tesla оприлюднила фінансовий звіт за другий квартал 2025 року, який став ще одним свідченням того, наскільки політична активність Ілона Маска зашкодила його флагманській компанії.

У другому кварталі Tesla зазнала значного фінансового спаду: виторг зменшився на 12% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року й склав $22,5 млрд, прибуток — $1,17 млрд, що на 16% менше.

Автомобільний сегмент показав ще гірші результати — продажі впали на 16,6%. Компанію частково врятували $439 млн від продажу регуляторних кредитів, однак ця частина доходу скоро зникне через зміну політики адміністрації Трампа, яка скасовує штрафи за перевищення викидів.

Tesla поставила 384 122 авто — на 14% менше, ніж торік. Операційний прибуток знизився на 42% і склав менше ніж $1 млрд.

До речі, у звіті Tesla згадує, що в червні почала виробництво здешевленої моделі, а масовий випуск запланований на другу половину 2025 року. На жаль, йдеться не про нову машину, а про спрощені версії Model 3 та Y. Компанія також працює над Tesla Semi та Cybercab, які можуть вийти у 2026 році.

Занепад Tesla пов’язують із політичною активністю Ілона Маска, через яку бренд став токсичним для частини клієнтів. Тим часом Tesla знижує ціни та запускає акції, намагаючись втримати продажі перед очікуваним зникненням державних субсидій на електромобілі у США восени.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що продажі Tesla в Каліфорнії (найбільшому ринку електромобілів у США) знизилися на 21%, що негативно вплинуло на весь сегмент електрокарів.