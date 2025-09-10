У першій половині 2025 року ринок преміальних смартфонів зафіксував рекордне зростання

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

За першу половину 2025 року ринок преміальних смартфонів зріс на 8% у порівнянні з 2024-м. За даними Counterpoint Research, це рекордний результат для першого півріччя і він значно перевищує зростання всього ринку смартфонів, який піднявся лише на 4%.

Згідно зі звітом, тенденція до "преміалізації" спостерігається у всіх регіонах через те, що споживачі все більше користуються своїми смартфонами та обирають пристрої преміумкласу для кращого досвіду. В цілому протягом першого півріччя преміальні смартфони забезпечили 60% світових доходів від усіх продажів.

Лідером залишається Apple, яка за першу половину 2025 року побачила 3% приріст у порівнянні з 2024-м. Попри лідерство, виробник iPhone має найменший приріст та навіть спад загальної частки на ринку з 65% до 62% через високу конкуренцію, зокрема на китайському ринку, де Huawei залишається популярним варіантом для лояльних покупців.

Найбільший приріст протягом першого півріччя має Google, яка збільшила продажі преміальних смартфонів на 105%. Компанія вперше потрапила до п'ятірки найкращих за продажами преміальних пристроїв завдяки виходу у нові регіони та успіхом торішньої лінійки Pixel 9.

Xiaomi також робить більший акцент на "преміалізації" своїх продуктів, включно зі смартфонами, попит на які зростає через інтеграцію з електромобілями та іншими приладами для дому. Samsung залишає за собою другу позицію та має 7% приріст завдяки серії Galaxy S25, що показала кращі результати ніж торішня S24. Аналітики очікують, що Galaxy Fold7 теж матиме вищі продажі за попередника.

Ринок складаних смартфонів і далі залишається нішевим, проте демонструє зростання. За даними Counterpoint, вони стали важливою відмінністю для брендів і стратегічним кроком у розширенні преміальних лінійок. Водночас аналітики зазначають, що гаджети з генеративним ШІ забезпечили 80% усіх продажів у першій половині 2025 року.