Google анонсувала смартколонку з підтримкою ШІ-асистента Gemini

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Google анонсувала нову смартколонку Home Speaker, яка отримає глибоку інтеграцію з ШІ-асистентом Gemini. Компанія обіцяє, що завдяки спеціально налаштованій обробці користувачі зможуть вести більш природні та живі діалоги з асистентом.

Ключовою особливістю нового пристрою стане світлове кільце, яке змінюватиме кольори залежно від того, чи ШІ слухає, обробляє запит чи відповідає. Передплатники Google Home Premium отримають доступ до функції Gemini Live безпосередньо через колонку.

Колонка також отримає 360-градусне звучання, а пара пристроїв зможе працювати разом із Google TV Streamer, створюючи домашній кінотеатр з ефектом об’ємного звуку. Водночас Home залишиться сумісним з іншими колонками Google Nest, що дає змогу інтегрувати її у вже наявну екосистему. Для тих, хто хвилюється за конфіденційність, передбачена фізична кнопка для відключення мікрофона.

Новинка надійде у продаж навесні 2026 року за ціною $99. Користувачам запропонують чотири кольори корпусу: фарфоровий (porcelain), лісовий горіх (hazel), нефритовий (jade) та ягідний (berry). Продажі стартують одразу на кількох ринках, включно зі США, Канадою, більшістю країн Європи, Японією, Австралією та Новою Зеландією.