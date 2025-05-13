Представлено DJI Mavic 4 Pro зі 100 Мп основною камерою та вдосконаленим підвісом

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DJI представила Mavic 4 Pro — новий дрон у лінійці напівпрофесійних моделей, який прийшов на зміну Mavic 3 Pro.

Основним нововведенням Mavic 4 Pro стала 100-мегапіксельна камера з великим CMOS-сенсором типу 4/3 (17,4 × 13 мм) і змінною діафрагмою від f2.0 до f11. Вона підтримує зйомку у форматі 6K при 60fps, уповільнене відео у 4K/120fps і має до 16 ступенів динамічного діапазону. Камера також використовує систему Natural Color Solution від Hasselblad для максимально точних кольорів.

Дрон зберіг трикамерну конфігурацію попередника. Друга камера — телеоб’єктив на 48 Мп (еквівалент 70 мм) з сенсором типу 1/1.3 та фіксованою діафрагмою f2.8. Третя — ще більш довгофокусний об’єктив на 168 мм із сенсором 50 Мп типу 1/1.5. Обидві додаткові камери підтримують уповільнене 4K-відео — перша до 120 fps, друга — до 100. Усі камери можуть знімати HDR-відео у 4K/60fps, а основна, як вже згадувалось вище, до 6K. Підтримуються кольорові профілі D-Log, D-Log M, HLG та LUT Rec.709 для професійної обробки.

Mavic 4 Pro має вдосконалений сферичний підвіс Infinity Gimbal, що обертається на 360º і може нахилятися вгору на 70º. Дрон літає до 51 хвилини — на 5 хвилин довше, ніж Mavic 3 Pro. Система передачі даних OcuSync O4+ забезпечує 10-бітне HDR-відео на відстані до 30 км і загальний радіус дії 41 км.

Система ActiveTrack 360º дозволяє стежити за об’єктом навіть у складних умовах, зокрема в темряві або за перешкодами. Для уникнення зіткнень дрон використовує шість сенсорів, ефективних до швидкості 18 м/с.

Новий пульт DJI RC Pro 2 оснащено 7-дюймовим Mini-LED дисплеєм, який можна повертати. Він має HDMI-вихід, 128 ГБ пам’яті, підтримує мікрофони DJI Mic і працює до 4 годин без підзарядки.

Базова модель дрона має 64 ГБ пам’яті, а комплект Creator Combo — 512 ГБ і підтримку відеокодування ALL-I 4:2:2. Підтримується швидкий обмін файлами через Wi-Fi 6 (до 80 МБ/с) та пряме з’єднання USB-C.

Ціна Mavic 4 Pro починається від €2099/£1879. У США дрон наразі не продається.