Фінальний трейлер фільму "Хижак: Дикі землі" / Predator: Badlands

Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
7 жовтня, 11:22
20th Century Studios представила новий трейлер науково-фантастичного бойовика "Хижак: Дикі землі" / Predator: Badlands. Прем’єра відбудеться 7 листопада 2025 року.

Дія фільму розгортається на віддаленій планеті Калиск. У центрі сюжету — молодий мисливець Дек, вигнанець із клану Хижаків. Його союзницею стає синтетик Weyland-Yutani Тія у виконанні Ель Фаннінг. Вони вирушають у подорож, шукаючи небезпечного суперника, а водночас борються із ворожими істотами, синтетиками та невідомим мисливцем у масці.

У трейлері показані бої з кількома новими інопланетними монстрами та фрагменти участі іншого синтетика Тесси, сестри Тії. Для створення планети знімальна група використовувала реальні локації Нової Зеландії. У фільмі запроваджено нову мову Хижаків, розроблену лінгвістом із проєкту Avatar, і використано комбінацію костюмів і CGI для зображення емоцій персонажів.

