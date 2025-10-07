Фінальний трейлер фільму "Хижак: Дикі землі" / Predator: Badlands

20th Century Studios представила новий трейлер науково-фантастичного бойовика "Хижак: Дикі землі" / Predator: Badlands. Прем’єра відбудеться 7 листопада 2025 року.
Дія фільму розгортається на віддаленій планеті Калиск. У центрі сюжету — молодий мисливець Дек, вигнанець із клану Хижаків. Його союзницею стає синтетик Weyland-Yutani Тія у виконанні Ель Фаннінг. Вони вирушають у подорож, шукаючи небезпечного суперника, а водночас борються із ворожими істотами, синтетиками та невідомим мисливцем у масці.
У трейлері показані бої з кількома новими інопланетними монстрами та фрагменти участі іншого синтетика Тесси, сестри Тії. Для створення планети знімальна група використовувала реальні локації Нової Зеландії. У фільмі запроваджено нову мову Хижаків, розроблену лінгвістом із проєкту Avatar, і використано комбінацію костюмів і CGI для зображення емоцій персонажів.