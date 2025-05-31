Porsche тимчасово зупиняє продажі електромобіля Taycan у Великобританії через проблеми з акумулятором

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Компанія Porsche призупинила продажі першого покоління електромобілів Taycan у Великобританії через ризик загоряння батареї, повідомляє Car Dealer.

За даними Агентства зі стандартів водіїв і транспортних засобів (DVSA), проблема полягає у можливому короткому замиканні в акумуляторному блоці, що може призвести до "теплових явищ та займання автомобіля".

Наразі Porsche працює над оновленням програмного забезпечення, яке зможе виявляти потенційну несправність акумулятора та попереджати про неї водія. Очікується, що оновлення буде доступним наприкінці червня. До моменту випуску оновлення Porsche рекомендує дилерам тимчасово припинити продажі моделей Taycan першого покоління.

З моменту виходу Taycan вже 12 разів піддавався відкликанню через технічні проблеми, включаючи неполадки у високовольтній батареї, гальмівному шлангу та підвісці. Окрім цього, за даними MotorSafety.org, в США Porsche відкликало у квітні 9735 моделей Taycan, оскільки подушки безпеки в цих автомобілях "могли не спрацювати під час аварії". Також в кінці минулого року автовиробник відкликав 27 527 моделей Taycan, випущених у період із 2020 до 2024 року, тому що їхні "батареї могли загорітися".