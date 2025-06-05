Попит на нові електромобілі в Україні зростає — за травень 2025 року реалізовано понад 1200 авто

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У травні 2025 року в Україні було продано 1257 нових електромобілів на акумуляторних батареях (BEV), що на 93% більше, ніж у травні 2024-го, повідомляє Укравтопром.

Порівняно з квітнем 2025 року продажі зросли на 35%. Основну частку склали легкові електромобілі — 1238 одиниць, що на 91% більше, ніж торік. Продажі нових комерційних електромобілів збільшилися майже вчетверо — до 19 авто.

До топ-10 найпопулярніших моделей травня увійшли:

1. VOLKSWAGEN ID.UNYX (254)

2. BYD Song Plus EV (210)

3. HONDA eNS1 (188)

4. BYD Sea Lion 07 (61)

5. ZEEKR 7X (55)

6. ZEEKR 001 (52)

7. AUDI Q4 e-tron (52)

8. HONDA M-NV (44)

9. VOLKSWAGEN iD.4 (34)

10. BYD Yuan Plus (28)

До речі, з початку року українці придбали понад 4200 нових електромобілів — на 5% більше, ніж за той самий період 2024 року.