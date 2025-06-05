Попит на нові електромобілі в Україні зростає — за травень 2025 року реалізовано понад 1200 авто

У травні 2025 року в Україні було продано 1257 нових електромобілів на акумуляторних батареях (BEV), що на 93% більше, ніж у травні 2024-го, повідомляє Укравтопром.
Порівняно з квітнем 2025 року продажі зросли на 35%. Основну частку склали легкові електромобілі — 1238 одиниць, що на 91% більше, ніж торік. Продажі нових комерційних електромобілів збільшилися майже вчетверо — до 19 авто.
До топ-10 найпопулярніших моделей травня увійшли:
1. VOLKSWAGEN ID.UNYX (254)
2. BYD Song Plus EV (210)
3. HONDA eNS1 (188)
4. BYD Sea Lion 07 (61)
5. ZEEKR 7X (55)
6. ZEEKR 001 (52)
7. AUDI Q4 e-tron (52)
8. HONDA M-NV (44)
9. VOLKSWAGEN iD.4 (34)
10. BYD Yuan Plus (28)
До речі, з початку року українці придбали понад 4200 нових електромобілів — на 5% більше, ніж за той самий період 2024 року.