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Понад тисяча музикантів записали "пустий" альбом на знак протесту проти ШІ

Понад тисяча музикантів записали пустий альбом на знак протесту проти ШІ
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
25 лютого, 16:42
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Більше тисячі музикантів об’єдналися для випуску спільного тихого альбому, щоб протестувати проти запропонованих змін до британського законодавства про авторське право. Згідно з новими правилами, компанії могли б використовувати творчість артистів для навчання моделей штучного інтелекту без їхнього дозволу. Про це пише TechSpot.

Альбом під назвою "Is This What We Want?" містить записи порожніх студій і концертних майданчиків. Серед музикантів, які долучились до створення альбому — Торі Амос, Біллі Оушен, гурт The Clash, Деймон Албарн з Blur/Gorillaz та Енні Леннокс. Організатори заявляють, що цей альбом є символічним жестом, який відображає можливий вплив на засоби до існування митців та на творчість загалом, якщо уряд реалізує свої плани щодо змін у законодавстві.

Уряд Великобританії висунув пропозицію, яка дозволить компаніям, які займаються штучним інтелектом, тренувати свої моделі на будь-якому матеріалі, до якого вони мають законний доступ.

Ед Ньютон-Рекс, британський композитор і колишній керівник ШІ-компанії, який стоїть за альбомом, висловився так: "Пропозиція уряду передасть роботу всього життя музикантів країни компаніям зі штучним інтелектом безплатно, дозволяючи цим компаніям використовувати роботу музикантів, щоб перевершити їх у конкуренції."

Альбом вже доступний на Spotify. Усі отримані кошти підуть до Help Musicians, британської благодійної організації, яка підтримує нинішніх і колишніх музикантів.

У відповідь на вихід альбому речник британського уряду заявив, що чинні закони про авторське право та ШІ обмежують креативні індустрії, медіа та сектор ШІ від "повної реалізації їхнього потенціалу".

Штучний інтелект Технології Музика
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