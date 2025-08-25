З жовтня Польща більше не зможе платити за Starlink для України

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Починаючи з 1 жовтня 2025 року, Польща більше не зможе оплачувати підписку Starlink для України. Це пов'язано з рішенням президента Польщі накласти вето на законопроєкт про розширення підтримки України, повідомляє TVP World.

Як заявив речник Міністерства цифрових справ Польщі Марек Георгіца, законопроєкт повинен був продовжити термін надання допомоги, яка надходила з Фонду допомоги України, до кінця березня 2026 року.

"Законопроєкт, на який президент [Кароль] Навроцький наклав вето, продовжував термін надання допомоги, тобто фінансування з Фонду допомоги Україні, до кінця березня наступного року. Тому на цей момент немає правових підстав для фінансування з 1 жовтня", — йдеться у заяві Георгіца.

Starlink відіграє важливу роль на фронті та, крім того, що використовується українськими військовими як засіб зв'язку, також застосовується для управління дронами. Навіть тимчасове вимкнення супутникового зв'язку, як це було наприкінці липня, має негативні наслідки для української армії. Ба більше, альтернатив системі SpaceX наразі немає.

Беручи це до уваги, варто зазначити, що Польща активно вкладалася у те, аби супутниковий зв'язок на фронті був. У період з 2022 по 2024 року держава витратила майже 323 мільйони злотих (~$87 млн) на Starlink для України, включно з придбанням терміналів.

