Понад 1 мільярд користувачів щомісяця дивляться подкасти на YouTube

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Хоча подкасти є зручним форматом для аудіопрослуховування, їх також активно дивляться, особливо на YouTube, де кількість активних місячних слухачів перевищила 1 мільярд. Про це йдеться в анонсі компанії.

YouTube вже деякий час розвиває свою платформу для подкастів, зокрема завдяки функціям, що допомагають користувачам знаходити нові шоу для перегляду. Крім того, для самих подкастерів з'являється все більше партнерських програм для отримання доходу.

Внаслідок такої стратегії компанії, YouTube став однією з основних платформ для прослуховування подкастів у США і протягом 2024 року глядачі провели понад 400 мільйонів годин за переглядом подкастів на телевізорах.