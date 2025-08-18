Українська правда
POCO M7 з акумулятором 7000 мА·год з'явився на глобальному ринку

Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
18 серпня, 17:17
Xiaomi випустила на глобальному ринку свій новий смартфон — POCO M7. Він отримав великий акумулятор ємністю 7000 мА·год. Новинку вже можна придбати на AliExpress за $126.

Смартфон має 6,9 дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2340 × 1080 пікселів та частотою оновлення 144 Гц. Він підтримує типову яскравість 700 ніт, максимальну 800 ніт, а також сертифікацію TÜV Rheinland для зменшення випромінювання синього світла.

З начинки POCO M7 отримав 6-нанометровий 8-ядерний процесор Snapdragon 685 4G та 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті й 128 або 256 ГБ сховища. Смартфон також підтримує карти microSD до 2 ТБ. Звичайно ж найцікавішим є акумулятор ємністю 7000 мА·год з підтримкою зарядки потужністю 33 Вт.

На корпусі також можна знайти 50-мегапіксельну основну камеру з можливістю зйомки відео 1080p при 30 к/с. Спереду розміщена 8-мегапіксельна камера для селфі з такими ж відеоможливостями.

Серед іншого POCO M7 отримав HyperOS 2.0 на базі Android 15, захист від води та пилу IP64, сканер відбитків пальців на кнопці живлення, Bluetooth 5.0 та три кольорові опції.

