Власник Rolling Stone та Variety подає до суду на Google через функцію "Огляд від ШІ"

Компанія Penske Media Corporation, що володіє виданнями Rolling Stone, Variety, Billboard та The Hollywood Reporter, подала позов проти Google, звинувативши компанію у використанні функції "Огляд від ШІ" (AI Overviews), яка, на думку позивача, знижує відвідуваність їхніх сайтів та негативно впливає на прибутки. Про це пише The Verge.

"Огляд від ШІ" — це автоматично згенеровані штучним інтелектом підсумки, що з’являються у верхній частині результатів пошуку Google. У позові зазначається, що користувачі, отримавши короткий виклад матеріалу безпосередньо на сторінці пошуку, рідше переходять за посиланнями на оригінальні статті. Це, за твердженням Penske Media, призвело до значного падіння трафіку та доходів, зокрема зменшення прибутку від партнерських посилань більш ніж на третину у 2025 році.

Компанія вказує, що опинилася перед вибором: або заборонити Google індексувати свій контент, що фактично прибере його з пошукової видачі та ще більше знизить відвідуваність, або продовжувати надавати матеріали, які використовуються для навчання алгоритмів Google, що, на думку позивача, шкодить їхньому бізнесу.

Google у коментарі Wall Street Journal заявила, що завдяки "Огляду від ШІ" користувачі знаходять пошук більш корисним і використовують його частіше.

Penske Media стала першим великим американським медіавидавцем, який подав позов проти Google з цього приводу. Раніше подібний позов проти Google подала освітня компанія Chegg, яка також заявляла про зниження відвідуваності та доходів через цю технологію.

Схожі судові процеси відбуваються і в індустрії штучного інтелекту загалом. У 2023 році The New York Times подала позов проти OpenAI та Microsoft, звинувативши їх у використанні новинних матеріалів без компенсації. Нещодавно Anthropic погодилася виплатити $1,5 млрд у межах колективного позову щодо використання захищених авторським правом творів у своєму чат-боті Claude, однак пізніше суд відхилив цю мирову угоду.