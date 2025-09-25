Ось які ігри з'являться у PlayStation Plus в жовтні 2025 року

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Sony розкрила перелік ігор, що поповнять PlayStation Plus у жовтні 2025 року. Водночас на честь дня The Last of Us, який припадає на 26 вересня, друга частина серії The Last of Us Part II стане доступною для підписників PS Plus Premium та Extra.

З 7 жовтня підписникам PS Plus Premium, Extra та Essential стануть доступні наступні ігри:

Alan Wake 2

Саґа Андерсон прибуває до маленького містечка, щоб розслідувати ритуальні вбивства. Алан Вейк пише моторошний роман, який змінює реальність навколо нього. Ці двоє якось пов’язані. Чи стануть вони героями, коли цього вимагатимуть обставини?

Goat Simulator 3

Збирайте стадо і пориньте у Goat Simulator 3 — нову, абсолютно реалістичну "пісочницю" на фермі, де ви знову гратимете за ні для кого не улюблену козочку. Тільки розмах тепер ширший – разом із Пілгор бігають і інші кози. Ви можете запросити до трьох друзів у спільну гру локально або мережею, щоб разом сіяти хаос та змагатися у мінііграх, а потім посваритися з ними навіки.

COCOON

COCOON, гра від Йеппе Карлсена, провідного гейм-дизайнера LIMBO та INSIDE, це подорож світами всередині інших світів. Опановуйте механіку стрибків між світами та розгадуйте космічну таємницю.

Заразом Sony розкрила, що невдовзі каталог класичних ігор PlayStation Plus Classic з оригінальної PlayStation та PlayStation 2 поповнюється ще трьома проєктами: