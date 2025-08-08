Продажі PlayStation 5 перевищили 80 мільйонів: Sony наближається до рекордів минулих поколінь

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Sony оголосила, що станом на 30 червня 2025 року загальні продажі PlayStation 5 сягнули 80,3 млн одиниць. Це ставить консоль на один рівень з Xbox 360 (84 млн) і наближає до PS3 (87 млн), хоча до рекорду PS4 (понад 117 млн) ще далеко.

У першому кварталі фінансового року компанія реалізувала 2,5 млн PS5, що на 100 тис. більше, ніж за аналогічний період 2024-го. Загалом було продано 65,9 млн ігор для PS4 та PS5, з яких 6,9 млн — ексклюзиви Sony. Цифрові версії становили 83% від загального обсягу продажів, що підтверджує тренд на відмову від фізичних носіїв.

Кількість активних користувачів PlayStation Network зросла до 123 млн, що на 7 млн більше, ніж торік. Виторг від ігрового сегменту досягла ¥936,5 млрд ($1,02 млрд), що на 127% більше, ніж у 2024-му.

Попри невдачі з лайв-сервісами, Sony продовжує інвестувати в екосистему PS5. Компанія активізувала свою участь в кіберспортивних проєктах, уклавши угоди з Bandai Namco (Tekken 8) та VALORANT Champions Tour через бренд INZONE.

PS5 виповниться п’ять років у листопаді. Якщо темпи продажів збережуться, консоль має шанс досягти знакової позначки у 100 млн одиниць — як це зробила PS4 за 5 років і 7 місяців.

До речі, в мережі вже з'являються перші інсайди про PlayStation 6. Нова консоль від Sony може мати втричі вищу продуктивність та при цьому матиме ту ж ціну у $499.