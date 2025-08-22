PlayCity запускає систему трекінгу нелегальних вебсайтів азартних ігор

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

PlayCity, державне агентство, що займається контролем грального бізнесу, запускає "Систему трекінгу нелегальних вебсайтів". Це онлайн-платформа, що автоматизує виявлення та блокування нелегальних казино.

На додачу до виявлення поодиноких сайтів, платформа зможе знаходити та генерувати список ймовірних дзеркал та пов'язаних доменів, які створюють казино, щоб обійти обмеження.

Нова система дозволить легко повідомляти агентство про нелегальне казино, якщо воно досі не заблоковане, або ж перевірити легальність того чи іншого сайту. Заразом платформу можна використовувати для скарг на інтернет-провайдерів, які продовжують давати доступ до нелегальних сайтів.

Онлайн-платформа також буде корисною для провайдерів, які зможуть завантажити базу нелегальних казино, аби швидко заблокувати доступ до них. Всі необхідні інструменти доступні за посиланням.