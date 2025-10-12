Смартгодинники Pixel Watch отримають до кінця року підтримку керування медіа у режимі AOD

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанія Google готує оновлення Wear OS 6, яке дозволить годинникам Pixel Watch 2, 3 та 4 відображати функцію керування медіа у режимі Always-On Display (AOD). Як повідомляють в 9to5google, впровадження цієї можливості для вищезгаданих моделей заплановане на кінець 2025 року.

У описі Wear OS 6 зазначено, що "попередня основна активність залишається видимою і в стані "відновлено", коли пристрій переходить у режим системного фону". Згідно з поясненням Google це означає, що в майбутньому оновленні назва поточної пісні та елементи керування медіа залишатимуться видимими, навіть коли користувач не взаємодіє з пристроєм на Wear OS.

Новий режим керування медіа у стилі Material 3 (без AOD) зараз доступний на новому Pixel Watch 4. Він також вже почав з'являтися на Pixel Watch 2 та 3 з виходом оновлення Wear OS 6 для цих моделей.

Як видно на зображенні нижче, з появою керування у режимі AOD, фон зображення буде затемнюватись, кнопки ставатимуть напівпрозорими, тоді як час та назва пісні не змінять свою форму. Повідомляється, що внизу також буде присутня третя піктограма, яка викликатиме список пісень.

Нове керування медіа на Pixel Watch у звичайному режимі та режимі AOD 9to5google

Функція керування в режимі AOD поки що недоступна на жодній моделі Pixel Watch. Google повідомила, що оновлення для керування медіа заплановане на кінець року, ймовірно, воно з’явиться разом із грудневим квартальним оновленням для Pixel Watch. Наразі ж інтерфейс медіа працює у старому режимі: весь екран розмивається, а час відображається по центру.

Крім того, Google планує вдосконалити процес перемикання облікових записів у застосунку Gemini через Pixel Watch, оскільки зараз для повторного налаштування на годиннику потрібно використовувати смартфон.