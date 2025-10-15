Google Pixel 10 Pro Fold загорівся під час тесту JerryRigEverything

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Новий складаний смартфон Google Pixel 10 Pro Fold опинився в центрі уваги після відео популярного блогера JerryRigEverything. Під час тесту на згинання батарея пристрою роздулася, перегрілася і почала диміти, через що навіть спрацювала пожежна сигналізація. У результаті телефон повністю згорів.

Блогер пояснив, що тест був екстремальним: він спочатку зламав смартфон, зігнувши його назад у розкладеному стані, а потім продовжив тиснути, складаючи екран навиворіт. У цей момент і вибухнула батарея.

"За десять років тестів я вперше бачу, щоб смартфон вибухнув", — зазначив блогер.

Google поки не прокоментувала інцидент, але це не перший випадок проблем із батареями у лінійці Pixel. Раніше компанія випускала оновлення для Pixel 6a та Pixel 4a, щоб знизити ризики перегріву та підвищити стабільність роботи акумуляторів.

Водночас експертка iFixit Елізабет Чамберлейн розповіла The Verge, що подібні випадки не обов’язково свідчать про конструктивний дефект. "Термічний розгін" — це властивий літій-іонним батареям ризик, який може виникнути при пошкодженні ізоляційних шарів. Вона також нагадала, що перед розбиранням акумулятор бажано розряджати нижче 25%, тоді як більшість нових пристроїв постачаються зарядженими більш ніж на 60%.

Крім того, Pixel 10 Pro Fold провалив і тест на пилозахист: попри заявлений стандарт IP68, пил, насипаний у шарнір, спричинив неприємні "хрусти" під час відкривання та закривання. Це виглядає особливо невдало на тлі заяв Google про "найміцніший складаний смартфон".

Хоча інцидент стався у нереалістичних умовах, він уже викликав хвилю обговорень щодо надійності нового складаного пристрою Google і може вплинути на його сприйняття серед покупців.