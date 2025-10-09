Через два місяці після анонсу: Google нарешті почала продавати Pixel 10 Pro Fold та Pixel Buds 2a

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

В серпні компанія Google провела презентацію, де представляла нові смартфони та інші продукти. Більшість новинок надійшли у продаж майже одразу, але складаний смартфон Pixel 10 Pro Fold та навушники Pixel Buds 2a стали доступними для купівлі лише зараз.

Як повідомлялося раніше, ймовірною причиною затримки продажів називають проблеми в ланцюгах постачання. У випадку з Pixel 10 Pro Fold це було пов’язано з новим шарніром, а причини затримки навушників поки залишаються невідомими.

Нагадаємо, Google Pixel 10 Pro Fold — це перший складаний смартфон, що отримав повний захист від води та пилу. Він вже з'явився у магазині Google та коштує від $1799 в США та €1899 в Європі.

Google Pixel 10 Pro Fold оснащений процесором Tensor G5, працює на Android 16, має 16 ГБ оперативної пам’яті та до 1 ТБ вбудованого сховища. Його складаний 8-дюймовий LTPO OLED-дисплей підтримує 120 Гц, а зовнішній екран — 6,4" з роздільною здатністю 1080p і тією ж частотою оновлення.

Пристрій оснащений батареєю 5015 мА·год із підтримкою дротової зарядки 30 Вт та бездротової 15 Вт. Смартфон має п’ять камер: основну 48 МП, телеоб’єктив 10,8 МП, ультраширококутну 10,5 МП та дві фронтальні по 10 МП.

Щодо Pixel Buds 2a, то це TWS-навушники з чипом Tensor A1, захистом IP54 і просторовим звуком, які вперше в серії A отримали активне шумозаглушення (ANC). Їхня автономність сягає 7 годин, а з кейсом для зарядки — до 20 годин. Модель теж вже доступна в офіційному магазині компанії. Вартість новинки становить $129 в США та €149 в Європі.