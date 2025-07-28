Північнокорейські хакери керували "фермою ноутбуків" у США з дому жінки в Аризоні

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50-річна мешканка Аризони Крістіна Чепмен була засуджена до 8,5 років ув’язнення за допомогу північнокорейським хакерам у масовій схемі шахрайства. Вона надала доступ до свого будинку, де організувала так звану "ферму ноутбуків" — понад 90 корпоративних комп’ютерів, які використовувалися хакерами з Північної Кореї. Про це пише Ars Technica.

Хакери за допомогою VPN, проксі та програм дистанційного доступу, таких як AnyDesk, маскувались під американських працівників і виконували роботу віддалено, отримуючи зарплату від понад 300 американських компаній, включаючи Nike. Часто ці "працівники" також крали дані або встановлювали шкідливе ПЗ.

Для цього хакери викрадали особисті дані громадян США, створювали фальшиві резюме, заповнювали форми I-9, аби довести право на роботу. Чепмен допомагала їм, навіть надсилала документи зі своєї адреси, хоча сама боялася підписувати папери — розуміючи, що це тягне за собою кримінальну відповідальність. Вона вела облік машин, позначаючи їх стікерами, хто й де "працює".

У листі до суду вона пояснила, що погодилась на участь у схемі, шукаючи роботу, яка дозволила б їй бути поруч із матір’ю, хворою на рак. Після арешту Чепмен подякувала ФБР, висловила співчуття постраждалим і заявила, що після звільнення хоче писати книги та запустити власний бренд білизни.

Однак її дії призвели до реального болю — жертви крадіжок особистості зазнали фінансових та психологічних втрат. Чепмен також має виплатити понад $176 тис. і втратити майже $285 тис., які призначалися для північнокорейців. ФБР попереджає, що такі шахрайства з "віддаленою роботою" стають усе частішими.

Нагадаємо, у квітні Google випустила попередження, що північнокорейські IT-працівники також націлюються і на європейські компанії, а щоб влаштуватися там на роботу, видають себе за українців. Крім цього Північна Корея створила окремий хакерський підрозділ, який зосереджується на зламах за допомогою штучного інтелекту. Вже відомо про випадки, коли хакери використовували ChatGPT для проникнення в західні компанії.