Південна Корея заборонила смартфони у початковій і середній школі

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

У Південній Кореї ухвалили закон, що забороняє використання смартфонів та інших смартпристроїв у класах початкових і середніх шкіл. Як повідомляє The New York Times, нові правила почнуть діяти у 2026 році.

Правила поширюються лише на час уроків: під час перерв учні й надалі зможуть користуватися пристроями. При цьому закон не встановлює конкретних покарань за порушення, однак надає директорам і вчителям право обмежувати використання гаджетів на території школи. Виключення передбачені лише для надзвичайних ситуацій та навчальних цілей.

Фактично більшість шкіл у країні вже мають внутрішні правила обмеження смартфонів, ухвалені ще у 2023 році. Проте нове рішення парламенту робить заборону загальнонаціональною. Законодавці наголошують, що це крок у відповідь на стрімке зростання залежності від гаджетів. За даними урядового опитування 2024 року, майже 25% населення не здатні контролювати час, проведений зі смартфоном. Особливо гостро проблема проявляється серед дітей і підлітків, де показник сягає 43%.

Не всі підтримують нововведення. Опоненти вважають, що обмеження "порушує базові конституційні права учнів — свободу спілкування, право на приватність та прагнення до щастя".

До речі, подібні кроки вже здійснили Франція, Фінляндія, Італія, Нідерланди та Китай. У США правила діють на рівні окремих штатів: обмеження впроваджено у 14 з них, включаючи Нью-Йорк, Флориду та Вірджинію.