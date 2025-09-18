Майбутні iPhone 18 Pro і Pro Max можуть отримати прозору задню панель та новий чип A20 Pro

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Apple ще не встигла почати продавати лінійку iPhone 17, а інсайдери вже розкривають подробиці про iPhone 18 Pro та Pro Max. За даними Digital Chat Station, дизайн iPhone 18 Pro загалом залишиться схожим на актуальні моделі. Основні зміни торкнуться задньої панелі.

Згідно з витоком, старші моделі знову матимуть екрани на 6,3 та 6,9 дюйма, а також впізнаване "плато" з трьома камерами, розташованими трикутником. При цьому Apple нібито тестує варіант із "трохи прозорою" ділянкою Ceramic Shield у зоні магнітного кільця MagSafe — щось подібне до підходу Nothing, хоча джерело не робить таких прямих порівнянь.

Усередині корпусу очікують нову випарну камеру з нержавіючої сталі, покликану покращити охолодження. Також смартфони отримають чипи A20 Pro, виготовлені TSMC за 2-нанометровим техпроцесом. Разом із ним смартфони перейдуть на власний модем Apple C2, залишивши позаду рішення Qualcomm, пише тайванське видання Commercial Times.

Окремі джерела додають, що Apple планує зменшити Dynamic Island, але поки що не готова ховати Face ID під дисплей. Підекранна система біометрії може дебютувати не раніше iPhone 19.

До офіційної презентації ще рік, тож навіть ранні витоки можуть змінитися. Проте нинішні дані вже дозволяють уявити, яким курсом рухатиметься Apple.