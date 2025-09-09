Збої у роботі SSD з контролерами Phison на Windows 11 пов'язані з прошивкою та BIOS

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Мережею активно ширилися повідомлення про проблему з Windows 11, що з'явилася після нещодавніх оновлень KB5063878 та KB5062660, яка призводила до збоїв деяких SSD, що використовують контролери Phison. Попри те, що чимало користувачів звинувачували у цьому Microsoft, Phison заявила, що проблема у ранніх версіях прошивки та BIOS, повідомляє The Verge.

"Багато звітів базуються на тестуванні, проведеному в ЗМІ на апаратному забезпеченні з ранніми версіями прошивки та BIOS. Ці версії є попередніми версіями з високою продуктивністю і не ідентичні тим, що надаються кінцевим користувачам через офіційні канали дистрибуції. Ми помітили, що на деяких SSD все ще використовується застаріла прошивка, і рекомендуємо всім оглядачам, які стикаються з цією проблемою, скористатися оновленою прошивкою, яка легко доступна через утиліти оновлення, надані виробником", — заявив президент Phison US Майкл Ву у заяві для The Verge.

Проблема про збій у роботі SSD набула розголосу після того, як ютубер JayzTwoCents випустив відео про помилки спричинені оновленням Windows. Автор продемонстрував збій SSD Crucial T500 після оновлення Windows, але не вказав, яку версію BIOS чи програмного забезпечення використовував. Навіть так Phison змогла відтворити проблему, про яку також повідомляла спільнота PCDIY!, та виявила, що вона пов'язана з прошивкою інженерних систем.

"Phison перевірила SSD-накопичувачі, які використовувалися в тестуванні PCDIY!, і встановила, що PCDIY! використовувала інженерну попередню версію прошивки, яка не є остаточною прошивкою, що використовується в SSD-накопичувачах Corsair Force Series MP600 SSD 2TB та інших накопичувачах з контролером E16, доступних для продажу споживачам на ринку", — пояснює Ву.

Компанія Phison також провела ті самі тести на споживчих SSD-накопичувачах і не виявила жодних збоїв або несправностей. Microsoft наприкінці минулого місяця також заявляла, що не виявила жодного зв'язку між оновленнями Windows та несправностями накопичувачів. Однак навіть попри цю заяву чимало користувачів звинувачували саме розробника операційної системи.