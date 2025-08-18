PETA закликала Nintendo прибрати кільце з носа персонажа "Корівки" у Mario Kart

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Міжнародна організація захисту прав тварин PETA звернулася до Nintendo із проханням змінити дизайн персонажа "Корівки" у Mario Kart, вилучивши зображене у неї кільце в носі. Активісти вважають цей елемент символом жорстокого поводження з тваринами у м’ясній та молочній промисловості.

У листі до президента Nintendo Шунтаро Фурукави PETA наголосила, що в реальності кільця використовують для контролю корів і биків, завдаючи їм болю. Організація також звернула увагу на практику встановлення спайкових кілець телятам, щоб перешкодити їм годуватися від матері.

"Ця кумедна корова вже підкорила серця гравців, але її справжні прототипи, яких мучать і тягнуть за ніс, не мають причин усміхатись", – заявив віцепрезидент PETA Джоел Бартлетт. — Тож залиште кільця Соніку, а Корівка нехай дихає вільно!".

Крім офіційного листа, молодіжний підрозділ peta2 закликав своїх прихильників звертатися до Nintendo з вимогою змінити дизайн персонажа.