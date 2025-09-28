В App Store вийшла перша гра, де керування здійснюється через Apple AirPods

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

У магазині App Store для iOS та iPadOS вийшла гра RidePods – Race with Head, у якій керування здійснюється за допомогою рухів голови через навушники Apple AirPods. Розробником проєкту став Алі Таніс, який зумів використати сенсори просторового аудіо в навушниках для реалізації функції контролера. Про це пише Tom's Hardware.

Повідомляється, що ідея про використання сенсорів виникла у розробника кілька тижнів тому під час роботи над іншим застосунком. Таніс припустив, що датчики, які відповідають за просторове звучання, можна застосувати для відстеження рухів голови. Після зворотного проєктування цієї функції він створив гру, яка пройшла перевірку Apple та була додана до App Store.

Опис можливостей гри RidePods – Race with Head Apple/Ali Tanis

У RidePods гравець керує мотоциклом, нахиляючи голову вліво чи вправо для поворотів. Також передбачено можливість прискорення або гальмування шляхом руху голови вперед чи назад. У грі потрібно уникати автомобілів, вантажівок та інших перешкод, намагаючись набрати максимальну кількість очок.

AirPods got their first game

___

You steer by tilting your head.

___

You can play for free on iPhone and iPad, but you need headphones with motion sensors: AirPods Pro, as well as 3rd and 4th generation, will work. pic.twitter.com/eLU9L0cZCt — 𝗟𝗜𝗔𝗡𝗗𝗥 (@Liandrium) September 28, 2025

Для коректної роботи потрібні навушники з підтримкою просторового аудіо. Підтримуються, зокрема, AirPods Pro та AirPods третього покоління. У разі використання інших моделей функціонал може бути обмеженим.

Раніше стало відомо про ще один випадок, де розробник використав можливості прихованого сенсора у техніці Apple для створення застосунку. Інженер Сем Генрі Голд отримав доступ до керування недокументованого датчика кута відкриття кришки LidAngleSensor у ноутбуках MacBook. Він створив симулятор скрипучих дверей, який відтворював звук залежно від кута відкриття кришки. Пізніше він розширив експеримент, додавши режим терменвокса — електронного музичного інструмента.