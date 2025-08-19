В Україні з'явилася перша державна ШІ-послуга

Дмитро має понад 5 років досвіду в журналістиці, пише SEO-тексти, а також статті про IT-бізнес, економіку, стартапи. Захоплюється наукпопом, джазом та кіно.

В Україні запустили першу державну послугу, що використовує штучний інтелект для автоматичної попередньої перевірки документів.

Як повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, йдеться про оформлення ветеринарної ліцензії у системі "єДозвіл".

"Коли підприємець подає заяву на порталі "Дія", "єДозвіл" працює "за лаштунками": перевіряє документи, допомагає експертам ухвалювати рішення і повертає інформацію про результат розгляду назад у "Дію". За розробку системи — від оновлення процедур до технічної логіки та інтеграції ШІ-модулю — відповідала команда Мінекономіки. Інтерфейс для бізнесу у "Дії" створила команда Мінцифри. Проєкт реалізований за фінансування Євросоюзу", — сказано в повідомленні.

Новий модуль зі штучним інтелектом автоматично перевіряє, чи є в поданих документах потрібні дані, чи немає помилок або невідповідностей. Зазначається, що це зменшує кількість відмов, пришвидшує розгляд заяв і дає державним експертам більше часу на ті рішення, що справді потребують їхньої уваги.

У відомстві зауважили, що всі обчислення відбуваються без передачі даних за кордон та з повною відповідністю чинним стандартам інформаційної безпеки.

За словами міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева, ця технологія знімає з експертів рутинні перевірки і дає їм більше часу на те, що справді важливо, а для бізнесу — зменшує бюрократію і пришвидшує старт.

"ШІ-модуль у ліцензіях — це приклад, як технології можуть працювати на користь громадянина, зберігаючи дані всередині країни", — зауважив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Олексій Соболев, міністр економіки (ліворуч); Михайло Федоров, перший віцепрем’єр — глава Мінцифри (праворуч)

Своєю чергою керівник одного з відділів представництва ЄС в Україні Асієр Сантільян Лузуріага заявив, що це ШІ-рішення в системі електронних дозволів демонструє, як технології можуть зменшити бюрократію, підвищити ефективність та зміцнити довіру до держустанов — і все це водночас відповідає найвищим стандартам захисту даних.

Під час розробки команда зіткнулася також з викликами: документи надходять у різній якості і з рукописними записами, реальні дані не можна використовувати для тренування моделей, а ресурси для обчислень в Україні обмежені.

"Для вирішення проблем застосували гібридний підхід: використання відкритих моделей, синтетичних даних та адаптивних алгоритмів, розроблених спеціально для потреб державного сектору. Запуск ШІ-модулю у ветеринарній ліцензії — це лише перший крок. Його ефективність стане підґрунтям для подальшого розширення цифрового ліцензування та дозвільних процедур в Україні", — пояснили у відомстві.

Нагадаємо, що "єДозвіл" — це державна платформа для подання та обробки заяв на отримання та внесення змін до дозволів і ліцензій.

Як ми повідомляли раніше, Мінцифра поступово перетворює сервіс "Дія" на ШІ-продукт — більше 52% питань щодо підтримки вже обробляє штучний інтелект.

А ще відомство вирішило запустити AI Factory — перший держпроєкт, покликаний забезпечити створення та масштабування ШІ в Україні. Зазначається, що нова інфраструктура дозволить обробляти дані українців усередині країни — під захистом суверенних дата-центрів, що гарантує цифрову безпеку та незалежність.

