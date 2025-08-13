Perplexity пропонує купити Google Chrome за суму, що перевищує її власну оцінку

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

ШІ-стартап Perplexity зробив Google пропозицію придбати браузер Chrome за $34,5 млрд готівкою, повідомляє Reuters.

Умови передбачають, що рушій Chromium залишиться відкритим, а компанія інвестує $3 млрд у його розвиток. Також Perplexity обіцяє не змінювати пошуковик за замовчуванням у Chrome — ним залишиться Google, а не власна система. Google офіційно не прокоментувала пропозицію.

Ініціатива Perplexity з’явилася після того, як Міністерство юстиції США запропонувало зобов’язати Google продати Chrome через судове рішення про незаконну монополію на ринку пошуку. Google відмовляється продавати браузер і оскаржує вердикт. Представники Perplexity вважають, що умови виконання рішення можуть встановити вже цього місяця.

Паралельно Google бере участь в іншому судовому процесі, де її звинувачують у монополізації ринку рекламних технологій, і Мін’юст пропонує примусово продати частину бізнесу.

Ідея продажу Chrome привернула увагу не лише Perplexity, а й OpenAI та Yahoo. За даними Statcounter, браузер займає 68% ринку, тож потенційних покупців багато. CEO DuckDuckGo раніше оцінив Chrome у понад $50 млрд.

Водночас сума покупки значно перевищує залучені інвестиції Perplexity. За даними Bloomberg, компанія отримала близько $1,5 млрд, включно зі $100 млн у минулому місяці при оцінці $18 млрд.

Цікаво, що нещодавно Perplexity запустила власний браузер Comet та, за чутками, подала заявку на злиття з TikTok.