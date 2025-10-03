Perplexity зробила безплатним ШІ-браузер Comet

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Стартап Perplexity оголосив, що його ШІ‑браузер Comet тепер доступний усім охочим без передплати. Раніше продукт могли тестувати лише користувачі найдорожчого тарифу Perplexity Max за $200 на місяць, згодом — частина передплатників Pro та обмежене коло запрошених. Тепер компанія обіцяє, що Comet залишиться безплатним назавжди, та позиціонує його як конкурента Google Chrome.

Comet відрізняється тим, що інтегрує штучний інтелект у саму основу роботи браузера. Він поєднує пошукові інструменти Perplexity та персонального асистента, який, за словами компанії, "подорожує інтернетом разом із користувачем", а не просто додається поверх класичного браузера. Це має спростити онлайн‑шопінг чи виконання повсякденних завдань.

Паралельно Perplexity запустила сервіс Comet Plus — підписку з доступом до добірок новин від партнерів, серед яких CNN, Conde Nast, Fortune, Le Figaro, Le Monde, The Los Angeles Times та The Washington Post. Для користувачів тарифів Pro і Max він входить у пакет, для інших коштує $5 на місяць.

Comet з’явився в липні 2025 року, але браузер лишався нішевим продуктом для обмеженої аудиторії. Тепер компанія робить ставку на масове поширення, підкреслюючи, що "інтернет кращий із Comet".

До речі, Perplexity не єдина, хто намагається переосмислити браузер за допомогою ШІ. Google інтегрує Gemini у Chrome, The Browser Company розвиває Dia, а Opera нещодавно представила Neon — власний ШІ‑браузер.