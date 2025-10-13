Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

Вслід за анонсом годинників: Pebble повертає власний магазин додатків

Вслід за анонсом годинників: Pebble повертає власний магазин додатків
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
13 жовтня, 18:18
0

Виробник розумних годинників Pebble, який повернувся на початку 2025 року та представив свої нові годинники, тепер також перезапускає свій власний магазин додатків. Про це розповів засновник компанії Ерік Мігіковський у своєму блозі.

Магазин вже працює за посиланням apps.repebble.com. Користувачам доступні різноманітні циферблати та безліч додатків для різних занять. У магазині можна знайти як оригінальні рішення, створені для перших Pebble, так і нові розробки спільноти ентузіастів, що з’явилися після 2016 року.

Як відзначає Мігіковський, усі наявні у магазині додатки сумісні з новими годинниками Pebble, проте деякі можуть не працювати через недійсні сторінки налаштувань, застарілі API тощо. Він також сподівається, що з релізом нових годинників старі розробники повернуться, щоб врятувати свої старі творіння.

Заразом ентузіасти й надалі можуть розробляти циферблати та додатки для нових годинників, адже Pebble надає для цього оновлені інструменти. Нещодавно старий SDK перевели з Python2 на Python3 та додали вебінструмент, схожий на CloudPebble, який дає змогу створювати застосунки прямо у браузері. Крім того, компанія відкрила можливість використовувати штучний інтелект для розробки.

На додачу до цього Pebble представила новий мобільний застосунок для Android та iOS, і хоча він ще не готовий на 100%, охочі вже можуть завантажити його через офіційний сайт.

Софт Розумні годинники Pebble
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Український розробник представив додаток з безпрецедентним захистом даних
ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень