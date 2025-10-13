Вслід за анонсом годинників: Pebble повертає власний магазин додатків

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Виробник розумних годинників Pebble, який повернувся на початку 2025 року та представив свої нові годинники, тепер також перезапускає свій власний магазин додатків. Про це розповів засновник компанії Ерік Мігіковський у своєму блозі.

Магазин вже працює за посиланням apps.repebble.com. Користувачам доступні різноманітні циферблати та безліч додатків для різних занять. У магазині можна знайти як оригінальні рішення, створені для перших Pebble, так і нові розробки спільноти ентузіастів, що з’явилися після 2016 року.

Як відзначає Мігіковський, усі наявні у магазині додатки сумісні з новими годинниками Pebble, проте деякі можуть не працювати через недійсні сторінки налаштувань, застарілі API тощо. Він також сподівається, що з релізом нових годинників старі розробники повернуться, щоб врятувати свої старі творіння.

Заразом ентузіасти й надалі можуть розробляти циферблати та додатки для нових годинників, адже Pebble надає для цього оновлені інструменти. Нещодавно старий SDK перевели з Python2 на Python3 та додали вебінструмент, схожий на CloudPebble, який дає змогу створювати застосунки прямо у браузері. Крім того, компанія відкрила можливість використовувати штучний інтелект для розробки.

На додачу до цього Pebble представила новий мобільний застосунок для Android та iOS, і хоча він ще не готовий на 100%, охочі вже можуть завантажити його через офіційний сайт.