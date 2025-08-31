Paramount веде переговори щодо екранізації франшизи Call of Duty – інсайдер

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Кінокомпанія Paramount розпочала перемовини з Activision Blizzard щодо отримання прав на екранізацію відеоігрової серії Call of Duty. Про це повідомив голлівудський журналіст та інсайдер Метт Беллоні.

За його інформацією, проєкт є одним із пріоритетів нового керівника кіностудії Девіда Еллісона, який прагне розширити портфель адаптацій ігор після успіху фільмів Sonic the Hedgehog.

Call of Duty — одна з найприбутковіших франшиз у світі відеоігор, яка щороку поповнюється новими релізами. Наступна частина, Black Ops 7 від студій Treyarch і Raven, запланована на листопад 2025 року. Попри спробу Activision Blizzard запустити власну кіностудію у 2015 році, перший фільм Call of Duty так і не був реалізований, а подальші плани на його виробництво були відкладені.

Після об’єднання з Microsoft, компанія поступово активізує роботу над кіноадаптаціями своїх ігор: завершено серіал Halo, готується фільм Gears of War, а також серіал за мотивами гри Grounded. Водночас проєкти за Overwatch і Diablo не були реалізовані через скасування угоди з Netflix.

Якщо інформація підтвердиться, то цікаво буде, яку часову лінію для майбутнього фільму Call of Duty оберуть сценаристи, адже за своє 21-річне існування ігрова серія охоплює різні історичні та вигадані конфлікти — від Другої світової війни до футуристичних сценаріїв, включно з космічними боями.