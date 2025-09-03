Paramount планує зняти повнометражний фільм за мотивами гри Call of Duty

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Paramount уклала угоду з Microsoft та Activision на створення першої повнометражної кіноадаптації ігрової серії Call of Duty, повідомляє Variety. Деталі сюжету, акторського складу та вибраної епохи наразі не розголошуються, але угода може стати початком великого розширення франшизи за межі ігор.

Call of Duty — одна з найуспішніших ігрових серій в історії, яка з 2003 року продала понад 500 млн копій і принесла понад $30 млрд доходу. В серії вийшло понад 30 основних частин, від кампаній Другої світової війни до сучасних і футуристичних бойових дій. Попри популярність, жодна з ігор досі не отримувала офіційної кіно- чи телеверсії.

Голова та CEO Paramount Девід Еллісон назвав себе давнім фанатом серії та заявив, що студія прагне зберегти впізнаваний стиль і наратив Call of Duty, водночас відкривши його для нової аудиторії. Президент Activision Роб Костіч додав, що партнерство з Paramount дозволить перенести "інтенсивні історії" франшизи на великий екран.

Проєкт став частиною масштабної стратегії Paramount після злиття зі Skydance за $8 млрд. Окрім цього, компанія підписала ексклюзивний контракт з творцями Stranger Things та витратила $7,7 млрд на права трансляції UFC на сім років. Прем’єра наступної гри серії, Call of Duty: Black Ops 7, запланована на 14 листопада 2025 року.